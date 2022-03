Flere bekymrede borgere havde tippet politiet om utryghedsskabende adfærd blandt unge skoleelever. Det har nu ført en større aktion og bøder af sig.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Heri lyder det, at politiet den seneste tid har modtaget flere henvendelser fra borgere om ulovlig knallertkørsel omkring Gug Skole i aftentimerne.

Ifølge ordensmagten var det nået dertil, at det skabte utryghed i området og farlige situationer i trafikken.

»Derfor kørte vi i Forebyggelse Aalborg forbi skolen allerede samme aften, hvor vi mødte unge knallertkørere. De stak dog af i alle retninger, da vi kom,« fortæller politiassistent hos Nordjyllands Politi Martin Nygaard Jensen, der fortsætter:

»Vi planlagde derpå en knallertaktion mod de ulovlige knallerter – og vi slog så til fredag d. 18. marts om morgenen, da de unge knallertkørere mødte i skole.«

Flere betjente stod i skjul og registrerede, da de unge skoleelever ankom. Og her kunne politiet få øje på flere brud på reglerne.

»Bagefter blev de unge knallertkørere én for én hentet ud fra skolen, hvorefter deres knallerter blev kontrolleret for fejl og mangler, ligesom deres hastighed blev kontrolleret på vores knallertrullefelt,« siger Martin Nygaard Jensen.

Ni knallerter blev kontrolleret – fire af dem fik bøder for fejl og mangler.

I alt kørte tre for stærkt og fik en betinget frakendelse af retten til at køre en knallert. Det betyder, at fortsætter man kørslen på den ulovlige knallert og bliver taget igen, så konfiskeres knallerten.

»Vi håber, at vi med aktionen har sendt et tydeligt signal til de unge knallertkørere og deres forældre: Det er vigtigt, at man overholder færdselslovens regler og retningslinjer – for at undgå farlige situationer og ulykker i trafikken. Det hele handler med andre ord om sikkerhed,« lyder det fra politiassistenten.

Situation betyder også, at politiet varsler yderligere kontrol i fremtiden.