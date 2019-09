En større gruppe af unge mænd kunne tilsyneladende ikke finde ud af at holde fingrene for sig selv, da de i lørdags deltog i Gadefesten Tour i Esbjerg.

I hvert fald har Syd- og Sønderjyllands Politi modtaget henvendelser fra i alt seks piger, der blev udsat for blufærdighedskrænkelse under gadefesten.

Det skriver JydskeVestkysten, som har talt med politikommisær Ole Hillerup.

»En gruppe på fem veninder på 15-16 år var klokken 22.24 på Torvet udsat for et overgreb fra otte drenge eller unge mænd, der var sammen i en gruppe,« siger politikommissæren og fortsætter:

»De skulle have befølt pigerne på både bryster, bagdel og i skridtet. Pigerne blev opmærksomme på drengene i gruppen, og de har beskrevet dem som meget nærgående.«

Ifølge Ole Hillerup ringede de fem piger til politiet, da de sad i toget på vej mod Bramming.

De ønskede dog ikke at indgive en officiel anmeldelse, men ville blot orientere politiet om hændelsen, såfrem der skulle blive anmeldt flere lignende episoder.

Og det skete så senere på aftenen, hvor en 14-årig pige blev befølt uden på tøjet af en mand, som også forsøgte at kysse hende.

Det er dog på nuværende tidspunkt uvist, om denne episode hænger sammen med den tidligere på dagen.

Drengegruppen blev ifølge JydskeVestkysten beskrevet som værende udlændinge af de fem piger.

Politiet formåede senere på aftenen at finde frem til to af personerne på et diskotek i Skolegade.

Der er tale om en 19-årig mand fra Syrien samt en 20-årig mand fra Iran, som begge bor på asylcenteret i Hviding.