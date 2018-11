Beboere på Nørrebro i København plages af en gruppe unge i alderen 12 til 20 år, der udøver hærværk, kører gaderæs og brænder skraldespande af. Som noget nyt bliver unge kvinder krænket seksuelt.

Krænkelserne finder sted i området omkring Sigynsgade på ydre Nørrebro. Ifølge bestyrelsesformand Martin Hansen i ejerforeningen på Sigynsgade 36-66, er de unge gået over stregen med deres tilråb.

»De rager fremmede kvinder i skridtet – når man gør det, så er man fandeme nogle snotunger,« siger Martin Hansen til Berlingske, der i detaljer har beskrevet boligforeningens kvaler med ulovlighederne.

Ved et beboermøde, der for nylig blev afholdt, kom det ifølge Nørrebro/Nordvest Bladet frem, hvordan kvinderne er blevet antastet.

Hvad synes du, konsekvensen skal være for de unge, der krænker kvinderne?

I anonym form har en journalist citeret beboerne fra mødet:

»Omkring 20 mænd fulgte efter mig og råbte: 'Vi knepper dig hårdt', mens jeg havde politiet i røret.«

»Jeg bliver gramset på mellem benene, når jeg forsøger at komme hen til min hoveddør. Det er sindssygt grænseoverskridende.«

Et referat fra beboermødet omtaler også de ubehagelige oplevelser, men det fremgår samtidig, at politiet allerede ofte patruljerer i området.

Boligforeningen har siden mødet sendt brev ud til beboerne om, at de kan blive smidt ud af foreningen, hvis ikke de overholder husordenen, der er ved at blive revideret.

Beboernes ønske om øget videoovervågning er blevet nedstemt i Borgerrepræsentation af de Konservative.

Tryghedschefen for den sociale boligforening Bo-Vita, Eskild Dahl Pedersen, der også var til stede ved beboermødet, tror dog, at indsatsen er et langt og sejt træk:

»Det er godt med belysning og kameraer, men jeg tror ikke, det hele kan klares med tekniske løsninger. Der er en mentalitet, der skal arbejdes med,« siger han til Berlingske og henviser til, at de unge har rødder i en anden kultur end den danske.