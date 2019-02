Dommer har varetægtsfængslet fem unge fra Nordsjælland. De pressede ældre til at udlevere værdier.

Ved at udgive sig for at være fra Bagmandspolitiet har fem yngre mænd fra Nordsjælland forsøgt at narre værdier for i alt næsten to millioner kroner fra to ældre kvinder.

Den ene er 95 år, og den anden er 78, oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse fredag. Begge var underlagt et stort pres og turde ikke gå til deres nærmeste.

Den yngre blev i løbet af cirka 14 dage truet og narret til at betale 1,3 millioner kroner, men den ældre var på nippet til at miste værdier for 450.000 kroner, lyder det fra politiet.

I forbindelse med sagen har retten varetægtsfængslet i alt fem unge. De er i alderen fra 16 til 21 år, oplyser politikommissær Michael Gaml.

- Generelt er det uacceptabelt at berige sig selv ved at snyde andre, men vi ser meget alvorligt på denne type sager, da det omhandler ældre og sårbare personer, siger han.

Politiet oplyser, at ofrene i flere dage gik alene med et pres om igen og igen at skulle skaffe værdier til gerningsmændene. De turde ikke involvere deres pårørende, lyder det.

/ritzau/