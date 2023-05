Hit med telefonen eller få næsen smadret.

Det var ifølge politiet mulighederne for et røverioffer i de tidlige morgentimer 1. maj sidste år.

De to unge tiltalte var på gerningstidspunktet henholdsvis 16 og 17 år gamle. Gerningsmændene fik ved det ene røveri udleveret offerets telefon og adgang til hans MobilePay-konto, som de tømte for 10.000 kroner. Det er politiets påstand i et anklageskrift, B.T. har fået via aktindsigt.

Om det var manglende erfaring eller de tidlige morgentimer, der spillede en rolle, vides ikke, men man kan dog stille spørgsmålstegn ved de to unge røveres fremgangsmåde.

B.T. har været i kontakt med de to tiltaltes forsvarere, de oplyser på deres klienters vegne, at de nægter sig skyldige.

De 10.000 kroner blev nemlig overført fra offerets MobilePay-konto og direkte over på de to unge mænds konti. Sammenlagt ti overførsler af varierende størrelse fra 500 og op til 2.000 kroner.

De to unge mænd er i den forbindelse tiltalt for røveri og databedrageri.

Af anklageskriftet kan man også læse, at røveriet 1. maj sidste år efter politiets opfattelse ikke skulle blive gerningsmændenes sidste på den københavnske vestegn.

Ved et hjemmerøveri senere på året skal de to unge mænd og en tredje gerningsmand have tiltvunget sig adgang til offerets lejlighed.

B.T. har været i kontakt med den tredje tiltaltes forsvarer. Forsvareren vil på nuværende tidspunkt ikke kommentere, hvordan klienten forholder sig til tiltalen.

Her blev den forurettede truet med kniv og tæsk til at udlevere sin telefon, MitID, NemID, hævekort og pinkode til disse.

Herefter skal to af de tre gerningsmænd have holdt deres offer som fange i lejligheden, mens den tredje tog hævekortet med udenfor og hævede 5.000 kroner.

Ud over at hæve penge på offerets hævekort skal mændene også have tvunget manden til at overføre 53.000 kroner fra en firmakonto.

Alle tre mænd er tiltalt for røveri, frihedsberøvelse og databedrageri.

I næste uge skal de unge mænd sidde på anklagebænken, når sagen skal for byretten i Glostrup.

