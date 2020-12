Mænd på 20 og 23 år er sigtet for besiddelse af i alt 23 ulovlige kanonslag og står til en bøde.

En patrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi fattede tirsdag aften mistanke til to unge mænd på Vestre Hovvej i Svinninge vest for Holbæk. Mændene begyndte at løbe væk, da de fik øje på politiet, og det gjorde kun mistanken stærkere.

Patruljen fik standset de to mænd på henholdsvis 20 og 23 år, og betjentene bemærkede, at den enes jakke bulede kraftigt ud, fremgår det af politiets døgnrapport.

Bulen viste sig at være forårsaget af tre kanonslag på 18 centimeters længde. Den slags er forbudt.

Under samtalen med politiet krøb de to mænd til korset og indrømmede, at de også havde ulovligt krudt liggende derhjemme.

På bopælen fik politifolkene udleveret yderligere 19 kanonslag, som sammen med de tre første af slagsen blev beslaglagt.

De to mænd blev sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven og kan vente at modtage et bødeforlæg i sagen.

