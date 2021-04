To mænd har fået inddraget deres kørekort af politiet, efter at de mandag aften kørte om kap i Aalborg.

To unge mænd kørte mandag aften 162 kilometer i timen på Hobrovej i Aalborg, hvor man normalt må køre 70 kilometer i timen.

Det fortæller vagtchef Jesper Sørensen ved Nordjyllands Politi tirsdag morgen.

- Vores færdselsafdeling vurderer, at det var to biler, der kørte om kap med hinanden. Begge bilister blev standset og sigtet, siger vagtchefen.

Den ene bil blev beslaglagt på stedet, mens begge mænds kørekort blev inddraget.

Mændene var henholdsvis 18 og 20 år.

- Det er klart, der kommer til at være et retsligt efterspil på den her. Dels i forhold til at få konfiskeret bilen og dels i forhold til inddragelsen af kørekortet og en eventuel strafudmåling, siger Jesper Sørensen.

- Umiddelbart lægger det op til, at kørekortet skal inddrages ubetinget, med den hastighed de kørte i, tilføjer han.

Vagtchefen forklarer, at bilerne blev standset på Hobrovej, der er en landevej i den sydlige del af Aalborg mod Svenstrup. Der ligger flere større virksomheder i området, blandt andet Ikea.

/ritzau/