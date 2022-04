Et vidne fik sig en meget voldsom oplevelse lørdag aften.

Klokken 23.20 så vidnet tre unge mænd blive påkørt af en bil på en parkeringsplads på Storegade i Brande.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Allan Riis til TV Midtvest.

Da de unge mænd kom ud af en bygning, kontaktede nogen i bilen de tre unge mænd, hvorefter bilen kørte ind i dem og ramte to af mændene med bagvognen.

Påkørslen stoppede ikke der, da føreren af bilen valgte at køre frem mod de unge mænd og kørte ind i de to af mændene, mens den tredje nåede af springe væk og undgå at blive ramt. Bilen kørte efter dette væk fra stedet.

»Vi kørte frem til stedet, hvor vi fik kontakt til de tre unge mennesker. De fortalte, at de lige var kommet ud ad døren, da tre personer i bilen spurgte, om de havde kastet sten på bilen. Det nægtede de unge mænd, hvilket fik føreren af bilen til at lave en manøvre og ramme de to,« siger Allan Riis til TV Midtvest.

Politiet fandt senere frem til bilen på en adresse i Sønder Omme, hvor bilen holdt stille med en 17-årig, en 18-årig og en 19-årig mand inden i den.

Den 17-årige flygtede fra stedet til fods, og det lykkedes ikke politiet at fange ham, på trods af at de tilkaldte en hundepatrulje.

De to andre mænd i bilen blev anholdt og sigtet for overtrædelse af paragraffen om fornærmelig tiltale, sigtet for grov vold samt sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed.

Mændene blev visiteret på stedet, og politiet fandt hash på dem, og i bilen fandt politiet også en kniv. De to unge mænd er også mistænkt for at være spiritus- og narkopåvirkede. Derfor fik de taget en blodprøve.

Politiet ved endnu ikke, hvem der var føreren af bilen under påkørslen af de tre unge mænd.