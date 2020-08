Et voldsomt slagsmål mellem to grupper af unge mænd udspillede sig natten til søndag i bebyggelsen Skovparken i den nordlige del af Kolding.

Klokken 00.55 fik politiet en anmeldelse om, at en større gruppe mænd var røget i totterne på hinanden i det belastede boligområde.

»Der er tale om et slagsmål mellem to grupperinger, som brugte slagvåben og knive. Under slagsmålet blev en person stukket i benet.«

Det fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystup, til B.T. tidligt søndag morgen.

Han tilføjer, at flere biler blev påkørt, da mændene flygtede fra stedet.

»De bakkede over i en parkeret bil og snittede en anden, da de kørte fra stedet.«

Den 20-årige unge mand, der blev stukket med kniv, blev efterfølgende behandlet for et overfladisk knivstik. Hans tilstand var på intet tidspunkt livstruende.

De fleste af de unge mænd nåede at flygte, før politiet nåede frem, så det er uvist, hvor mange personer, der deltog i slagsmålet. Politiet ved bare, at der var tale om 'en større gruppe.'

Politiet ved endnu ikke, hvad baggrunden for konflikten er. Flere af de implicerede er dog i forvejen kendte af politiet.

»De har ikke været så meddelsomme,« siger Jørn Bystrup.

Han understreger dog, at episoden ikke som udgangspunkt efterforskes som banderelateret, da de to grupperinger ikke er egentlige bander.

Ifølge vagtchefen bestod grupperingerne af to forskellige nationaliteter af unge af anden etnisk herkomst end dansk.

Urolighederne endte med en enkelt anholdelse som 'en forebyggende foranstaltning.' Den pågældende sættes ikke i direkte forbindelse med knivstikkeriet.

Hvis det lykkes at få fat i gerningsmanden til kvinstikket, vil sigtelsen lyde på 'kvalificeret vold.'

I den kommende tid vil Sydøstjyllands Politi forstærke indsatsen i området for at forhindre nye sammenstød og for at skabe tryghed for områdets øvrige beboere.

Har du set noget i forbindelse med slagsmålet lørdag nat, hører politiet gerne fra dig på telefon 114.