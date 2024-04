En gruppe af fire-fem unge mænd gik fredag ind på Katrineskolegård i Århus for at true en elev med kniv.

De uddelte samtidig slag, spark og skub til flere elever, fortæller Østjyllands Politi til B.T.

Gårdvagterne var omkring de unge mænd for at få dem ud af skolegården, hvor hændelsen fandt sted.

Det udspillede sig angiveligt under et frikvarter.

Østjyllands Politi har en formodning om, hvem de unge er, men pressemedarbejder Jakob Christiansen vil ikke dele yderligere med pressen på nuværende tidspunkt.

»Vi er i fuld gang med efterforskningen og leder efter de unge mænd,« siger han.

Fra skolens side skal man være i gang med at sikre, at alle er okay, fordi det har været en ubehagelig oplevelse for nogen, fortæller skoleleder til DR Østjylland, som først skrev om sagen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 9.43 fra skolen.

Politiet har ikke yderligere detaljer om alderen på hverken ofre eller gerningsmænd eller hvad, der har motiveret hændelsen.