En bytur i Vejles natteliv gik grueligt for to lokale 20-årige mænd natten til søndag.

Begge blev groft overfaldet af to andre unge mænd, skriver Vejle Amts Folkeblad.

»To forurettede er blevet overfaldet i nattelivet. De er blevet tildelt flere knytnæveslag, hvorefter de er faldet om på jorden og er blevet sparket i ansigtet,« fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jørn Bystrup til folkebladet.

Han oplyser, at de to ofre ikke har pådraget sig alvorlige skader.

Det betyder dog ikke, at politiet ser på sagen med milde øjne.

De fik hurtigt anholdt de to gerningsmænd, som er henholdsvis 19 og 20 år.

På grund af sparket i hovedet er de begge sigtet for kvalificeret vold og ikke almindelig vold.

Sydøstjyllands Politi er endnu ikke klar over, hvad der gik forud for overfaldet, men der venter nu de to sigtede et retligt efterspil.

Strafferammen for kvalificeret vold er fængsel indtil seks år.

Bestemmelsen omhandler angreb mod legemet, som er af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

Omfattet er også legemsangreb, som kan betegnes som mishandling.

De to sigtede mænd er blevet løsladt efter anholdelsen, men sigtelsen mod dem er opretholdt.