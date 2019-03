Med et baseballbat skal tre unge mænd have overfaldet to andre unge på en gade i Aalborg natten til søndag.

Tre unge mænd er søndag eftermiddag blev varetægtsfængslet ved Retten i Aalborg og sigtet for røveri og grov vold.

Ifølge sigtelsen skal de tre have udsat to andre unge mænd for et groft gaderøveri natten til søndag på Langesgade i Aalborg.

Klokken 04.10 stopper gruppen - ifølge sigtelsen - de to mænd på åben gade og overfaldt dem med spark og slog dem med et baseballbat af aluminium.

Det oplyser Sine Cully, der er senioranklager ved Nordljyllands Politi, og som mødte i retten til grundlovsforhøret.

- Bagefter blev den ene frarøvet en pung og en telefon, fortæller Cully.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre. Derfor er det ikke muligt at få oplyst, hvordan politiet fik anholdt de tre sigtede.

Nordjyske skriver, at det var en af de forurettede, der kunne kende den ene af overfaldsmændene.

Derefter kørte politiet angiveligt ud til en adresse i Aalborg, hvor de tre mænd, som passede til signalementet, befandt sig.

De sigtede er fængslet frem til 12. april. Forsvareren kærede fængslingen, mens anklageren bad om en varetægtsfængsling på fire uger.

