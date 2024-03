Byret frifinder to unge mænd for drabsforsøg, men mener, at de var med til voldeligt overfald.

Da en ung mand i starten af tyverne i november 2022 blev overfaldet på en parkeringsplads på Amager, var to mænd, som nu er 19 og 25 år med til overfaldet.

Det mener Københavns Byret, som onsdag eftermiddag har idømt dem henholdsvis to år og to måneders fængsel og to år og fire måneders fængsel.

- Anklagemyndigheden får ikke medhold i, at der var tale om et drabsforsøg. Men vi har fundet det godtgjort, at I begge var til stede, og at I deltog i volden, lyder det fra retsformanden.

19-årige Alex Bajrami og 25-årige Hakan Hasan Yilmaz var tiltalt for at være med i en gruppe, som ifølge anklageskriftet imod dem, ledte efter en mand forskellige steder på Amager en novemberaften i 2022.

Da gruppen til sidst fandt ham, blev han angiveligt trukket ud af en bil, da han forsøgte at flygte, og blev både sparket og stukket med kniv.

Hvor mange der præcist var med til overfaldet, og hvem der gjorde hvad, er ikke nærmere beskrevet i anklageskriftet fra anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

Ud over overfaldet indgår besiddelse af kniv også i dommen.

Der er stuvende fyldt med familie og venner i retssal 23 i Københavns Byret, da dommen bliver afsagt.

Flere af dem virker tydeligt berørte, da retten kommer med sin afgørelse.

Sagen er rejst som en nævningesag, hvilket betyder, at anklagemyndigheden gik efter mindst fire års fængsel i sagen.

Men de tiltalte fravalgte nævninger, og derfor blev sagen i stedet behandlet af en juridisk dommer og to lægdommere.

Retsformanden, som er den juridiske dommer, oplyser, at der ikke var enighed blandt de tre om afgørelsen. Men det er flertallet, der afgør en domsmandssag.

Både den 19-årige og den 25-årige mand tog sig betænkningstid i forhold til, om de vil anke dommen.

Det har de 14 dage til at beslutte, om de vil.

/ritzau/