Onsdag sad to unge mænd på anklagebænken i Retten i Aalborg.

Her blev de begge dømt for et groft hjemmerøveri, der fandt sted i juli måned 2023.

Det skriver Nordjyske.

Den 27-årige blev idømt to år og seks måneders fængsel, mens den 21-årige fik fire år og seks måneders fængsel.

Offeret for hjemmerøveriet blev udsat for grov vold og truet på livet af de nu to dømte mænd på henholdsvis 21 og 27 år.

Ifølge Nordjyske krævede de 60.000 kroner af deres offer, der blev slået og sparket i hovedet og på kroppen. Skaderne talte en lang flænge i baghovedet og sprængte trommehinder.

Men overfaldet stoppede ikke der.

For de to mænd tvang offeret ned i en bil, hvor den 21-årige kørte ham ud til et kolonihavehus, hvor han kastede knive efter offeret og truede ham på livet.

Udover hjemmerøveriet blev de to mænd dømt for at have solgt amfetamin. Ifølge dommen havde den 27-årige været i besiddelse af 500 gram, mens den 21-årige havde haft omkring et kilo af stoffet.

De to blev også dømt for flere mindre forhold som tyveri og kørsel i påvirket tilstand.

Den 21-årige modtog dommen. Den 27-årige udbad sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke sagen til landsretten.