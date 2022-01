En medarbejder i Rema 1000 på Frederiks Allé i Aarhus blev onsdag aften overfaldet af fire mænd.

Ifølge medarbejderen snød de fire unge foran i køen ved kassen, da de ville købe nogle varer.

Medarbejderen bad derfor de fire unge mænd om at stille sig om bag i køen.

Men det gjorde mændene aggressive og truende, og de råbte forskellige skældsord.

Medarbejderen valgte derfor at lade de fire mænd købe deres varer, og de forlod herefter butikken.

Sagen stoppede dog ikke her. Nogle minutter senere skulle medarbejderen nemlig ud af butikken for at hente nogle varer.

Og her stod de fire mænd og ventede, og de tog nu fat i medarbejderen og overfaldt ham med flere slag og spark.

Flere personer på stedet fik lagt sig imellem, og de fire mænd kørte efterfølgende fra stedet.

Medarbejderen blev kørt på skadestuen, hvor han blev behandlet for nogle skader.

Østjyllands Politi oplyser, at de har en formodning om, hvem gerningsmændene kan være, og at de nu efterforsker sagen nærmere.