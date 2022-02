To mænd på henholdsvis 19 og 21 år blev onsdag i sidste uge idømt fængselsstraffe for et voldsomt gaderøveri og et overfald begået i sidste år nattelivet i Aarhus.

Episoden fandt sted natten til 7. august sidste år.

Her stillede en 25-årig mand kortvarigt en pose med alkohol fra sig ud for en opgang på Frederiksgade i Aarhus.

De to mænd kom tilfældigt forbi, og da de opdagede posen, tog de den. Da den 25-årige så det, forsøgte han at få sin pose tilbage, men det endte i stedet med, at han blev slået flere gange i ansigtet, blev slået i hovedet med en vodkaflaske og fik slag i ansigtet og på kroppen, mens han lå på jorden.

Herefter stak mændene af med posen med sprut, og da politiet kom frem, var gerningsmændene væk. Den 25-årige havde pådraget sig flere skader i ansigtet, som han efterfølgende skulle behandles for.

Mindre end 20 minutter efter overfaldet fik politiet en ny anmeldelse om et andet overfald begået i nærheden.

Her havde to mænd fået nogle sår og skrammer efter, det var blevet slået og stukket med en spids genstand i forbindelse med nogle uoverensstemmelser med to andre mænd.

Denne gang fik politiet hurtigt fat i en 21-årig mand, som blev sigtet for begge overfald og dagen efter varetægtsfængslet.

I første omgang kunne politiet ikke finde frem til den anden gerningsmand, og derfor blev et overvågningsbillede af ham offentliggjort.

Det førte til, at den 19-årige selv meldte sig på politistationen, hvorefter han blev anholdt og varetægtsfængslet.

I retten blev den 21-årige idømt fængsel i et år og tre måneder for røveri og for grov vold ved at have slået den 25-årige med en flaske og brugt en flaske eller kniv ved det andet overfald.

Den 19-årige blev også dømt for røveri og grov vold begået mod den 25-årige, mens han blev dømt for vold ved at have slået med en knyttet næve under det andet overfald.

Han blev idømt syv måneders fængsel.

»Det er grove forhold, de to mænd blev dømt for, og for den 21-årige var det skærpende, at han har flere domme for vold bag sig, og at han ved begge overfald brugte et slag-eller stikvåben,« siger senioranklager Jakob Beyer.

De to mænd erkendte dele af tiltalen. Den 19-årige modtog dommen, mens den 21-årige ankede dommen til landsretten.