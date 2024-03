Børn, der leger en dødsensfarlig leg på skinnerne ved Valby.

Det var, hvad KøbenhavnLIV i sidste uge kunne fortælle om.

Siden har også togførere meldt sig på banen, heriblandt Søren Diemer, som til B.T. fortalte, at han har set børn helt ned til 7-8 år på skinnerne, hvor hans tog kommer kørende med 100 kilometer i timen.

Men politiet er på sagen og har sat flere tiltag i gang for at få det stoppet. Det skriver TV 2 Kosmopol.

»Vi har kontaktet flere skoler i lokalområdet, fordi der kan være tale om nogle af deres elever, og vi har lavet et Facebook-opslag, der opfordrer forældre til at tage en snak med deres børn,« siger Michael Krogslund-Hansen, nærpolitileder i Frederiksberg, Valby og Sydhavn Politi.

Politiet har også holdt opsyn med det sted, hvor børnene er kommet ud på skinnerne.

Her er der en nødudgang i det støjværn, som ellers adskiller haverne fra skinnerne. Banedanmark skulle nu have sat en midlertidig afspærring op for at forhindre adgangen.

I førnævnte Facebook-opslag skriver politiet, at de ikke ved, om det er en »TikTok-trend eller andet«, der får børnene til at gå ud på skinnerne og risikere deres liv.

»Men vi vil på det kraftigste advare om, at ophold på og ved togskinner er livsfarligt.«