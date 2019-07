Politiet måtte tilkaldes, da 10-12 unge nægtede at følge instrukser fra medarbejderne i Djurs Sommerland.

Flere patruljer blev derfor torsdag eftermiddag sendt ud til stedet, hvor de i første omgang fik fat i 13 drenge og mænd i alderen 16 til 26 år, der alle blev bortvist fra den populære forlystelsespark på Djursland.

Gruppen skabte uro ved vandlandet i parken, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Men det viste sig, at der var mere arbejde i det for politiet.

En 24-årig mand, der befandt sig i et omklædningsrum, nægtede at forlade stedet. Han råbte op og fægtede med armene, og da betjentene tog fat i ham for at føre ham ud, forsøgte han at vriste sig fri.

Han blev derfor anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Flere af de andre stimlede derefter sammen om den anholdte. En betjent gik imellem, og bad dem om at holde afstand og trække sig væk.

Det fik en 22-årig mand til at råbe op. Han blev bedt om at forlade stedet, men det ville han ikke.

Han blev derfor også anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Derefter stak han af fra betjenten, løb gennem vandlandet og sprang over et hegn. Da betjentene kom ud af parkens bagindgang med den bortviste gruppe og den anholdte 24-årige, stod den 22-årige der.

Han blev nu også sigtet for at være flygtet som anholdt - og blev sat ind i patruljebilen og kørt på politistationen i Randers.

Den 24-årige blev løsladt til gaden.

Efterfølgende henvendte en 25-årig vagt sig til betjentene og oplyste, at han var blevet overfaldet i forbindelse med urolighederne.

Da gruppen blev bortvist, forsøgte en 23-årig mand at tage kvælertag på vagten, hvilket gav ham kradsemærker og rødmen på halsen. Den 23-årige blev sigtet for vold.