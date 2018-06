Omfattende undersøgelse dokumenterer, at de unge, der begår kriminalitet offline, også gør det online.

København. Der går en lige linje mellem unges kriminalitet begået på gader og stræder og så den kriminalitet, som finder sted på nettet.

Det viser en undersøgelse foretaget af Sociologisk Institut på Københavns Universitet på vegne af Det Kriminalpræventive Råd.

Undersøgelsen er den første af sin art, og ifølge rådet viser den, at de unge, der begår kriminalitet offline, også gør det online.

Samtidig punkterer den tilsyneladende nogle skeptikeres forestilling om, at de seneste års faldende ungdomskriminalitet blot har været et udtryk for, at kriminaliteten er flyttet fra den fysiske verden og over på nettet.

- Vi ser, at langt de fleste unge ikke begår hverken online- eller offlinekriminalitet, siger Det Kriminalpræventive Råds formand, Henrik Dam, i en pressemeddelelse.

- Nettet skaber nye muligheder, som på mange måder gør det lettere for de unge at begå visse typer kriminalitet. Men det er heldigvis de færreste unge, der benytter sig af de muligheder, siger han.

Samtidig bemærker formanden, at det er de samme risikofaktorer, der er på spil, når man taler om unge, der begår kriminalitet offline og online.

Unge, der begår kriminalitet, trives dårligere, har en lavere grad af selvkontrol og bliver oftere mobbet end unge, der ikke begår kriminalitet.

De taler sjældnere med deres forældre og drikker sig oftere fulde.

- Flere af de unge, som har begået kriminalitet på nettet, beskriver de voksne i deres liv som passive, når det kommer til de unges færden på nettet, siger Henrik Dam.

Han opfordrer derfor alle forældre til at tale med deres børn om, hvad de laver på nettet, på samme måde som de spørger, hvad de har lavet i skolen.

- Det er vigtigt, at vi anerkender, at de sociale medier er en stor del af de unges hverdag. For de unge er den digitale og den fysiske verden integreret og flettet ind i hinanden, siger formanden.

Undersøgelsen "Unges Kriminelle Adfærd på Nettet" er foretaget på baggrund af tal indsamlet i 2016 i 41 kommuner.

Analyserne er baseret på anonyme besvarelser fra cirka 49.000 unge mellem 12 og 25 år, som er i uddannelse.

Blandt andet viser undersøgelsen, at fem procent af de unge har sendt et nøgenbillede/video af andre uden deres samtykke.

Fem procent af de adspurgte har desuden svaret ja til, at de har lavet hacking, cracking eller DDoS-angreb, mens tre procent indrømmer, at de har svindlet med deres forældres betalingskort.

