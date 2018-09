Lørdag morgen modtog Fyns Politi en anmeldelse om, at en 19-årig kvinde var blevet voldtaget i Odense.

Odense. To mænd på henholdsvis 23 og 25 år kræves søndag formiddag varetægtsfængslet i et grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Det er politiets opfattelse, at de to mænd natten til lørdag voldtog en 19-årig kvinde i Odense. Overgrebet skal have fundet sted omkring klokken 03.

Den formodede forbrydelse blev anmeldt lørdag morgen, og nogle timer senere blev de to mænd pågrebet.

Hos Fyns Politi ønsker vagtchefen søndag formiddag ikke at give yderligere oplysninger i sagen.

Det står således ikke klart, hvor overgrebet skal have fundet sted, og hvorvidt offer og de anholdte kender hinanden.

Det vides heller ikke, hvordan mændene forholder sig til den alvorlige sigtelse.

/ritzau/