For købmanden Anders Bekmand er det spild af tid at melde en gruppe unges hærgen til politiet. Det er blevet rutine, fortæller han

En Rema 1000-butik i Silkeborg har det seneste år haft store udfordringer med en gruppe unge mennesker, der hærger butikken, skaber uro og stjæler.

Alligevel ser butikkens ejer, Anders Bekmand, ingen grund til, at melde de unge mennesker til politiet.

»Jeg kan forstå, at politiet ikke har tid til de her sager, så jeg ser ingen grund til at spilde hverken deres eller min tid. Så vil jeg hellere selv gøre noget aktivt for at komme det til livs ved at tale med dem eller sørge for, at de ikke kan komme i butikken mere,« fortæller Anders Bekmand.

Anders Bekmand bestyrer Rema 1000 i Silkeborg, som er plaget af unge bøllers hærgen. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Han forklarer, at de unge mennesker, der er i alderen 15 til 19 år, stort set kom hver aften i butikken, hvor de stjal sodavand, slik og lignende, og selv om ikke kender det præcise tal, der er blevet stjålet for, så anslår han, at det ligger i omegnen af 100.000 kroner.

»De stjæler alt, hvad der kan ryge under trøjerne - typisk varer, som de selv kan få glæde af nu og her som sodavand og chips. Og når der er så mange, der gør det, så bliver det hurtigt mange penge,« siger Anders Bekmand, der tilføjer, at det »heldigvis« er stilnet af de seneste uger.

Rema 1000 på Nørrevænget i Silkeborg ligger blot et stenkast fra det nyudnævnte ghettoområde Resedavej/Lupinvej, og i et interview med Midtjyllands Avis, der i første omgang omtalte historie, fortæller Anders Bekmand, at størstedelen at kunderne kommer derfra.



»Men det er de få, der ødelægger det for de andre, og man er lidt træt af, at området er blevet stemplet som en ghetto,« forklarer han videre over for B.T.

Anders Bekmand har flere gange taget de unge mennesker i at stjæle på fersk gerning, og i de tilfælde har de unge mennesker være undskyldende og lovet, at de aldrig ville gøre det igen, men det har tilsyneladende været noget, de unge ikke har kunne holde.

»Så det gik hurtigt hen og blev lidt rutine, at man sådan skulle være politimand,« forklarer han, men understreger samtidig, at de unge aldrig har været truende over for hverken ham eller hans ansatte.

Rema1000 i nærheden af det nyudnævnte ghettoområde. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Men der er måske nogle kunder, der kan have været lidt utrygge.«

Et uro-område

Vicepolitiinspektør i Silkeborg, Jens Ole Pedersen, bekræfter, at der jævnligt er ballade i det udråbte ghettoområde ved Resedavej/Lupinvej:

»Vi oplever ofte, at der er uro i området, hvor en gruppe unge blandt andet brænder fyrværkeri af og ræser rundt på knallerter. Det gør folk utrygge,« siger Jens Ole Pedersen.

Han er dog overrasket over omfanget af tyverier hos den lokale Rema 1000, og han ærgrer sig over, at købmand Anders Bekmand ikke har kontaktet politiet:

»Jeg er ked af, hvis han (Anders Bekmand, red.) er af den opfattelse, at det ikke er noget, politiet tager sig af. Her i Silkeborg er det nemlig sådan, at når folk under 18 år laver ballade eller stjæler, så rykker vi altid ud.«

Jens Ole Pedersen fortæller desuden, at Midt- og Vestjyllands Politi er opmærksomme på de unge menneskers hærgen. Af samme grund er der for nyligt blevet etableret en natteravne-ordning i området.

Flere tilfælde

Anders Bekmands Rema 1000 i Silkeborg er blot endnu en i rækken, der i de seneste år har haft problemer med unge ballademagere. For få uger siden var det en Fakta-butik i Bellahøj, der måtte indskrænke åbningstiden på grund af en gruppe unge bøller.

Beslutningen blev taget som konsekvens af længere tids uro, hvor butikkens personale blev udsat for trusler, ligesom der også blevet stjålet fra stedet.

»Der er ret så belastende forhold i forhold til at drive butik. Der har været uro, tyveri og trusler. Det er en sensitiv situation, og lige nu har vi fokus på at skabe tryghed og hjælpe vores medarbejdere,« sagde salgsdirektør i Fakta, Jens Romundstad, til Berlingske i den forbindelse.

Sagen fandt også vej til Christiansborg, hvor såvel Lars Aslan Rasmussen (S) som Peter Skaarup (DF) bad justitsministeren tage stilling til den.