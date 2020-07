En gruppe unge mennesker har gennem længere tid skabt utryghed og truet ansatte på Bispebjerg Hospital.

Konkret skulle de unge mennesker ifølge både hospitalet og Københavns Politi hænge ud i et nybygget parkeringshus nær hospitalet.

Her bliver der tilsyneladende både indtaget og solgt ulovlige stoffer, og det skulle være i den forbindelse, at en vagt tidligere på året blev truet, sparket over benet og spyttet på af en ung mand, ligesom flere af hospitalets portører har oplevet at blive filmet af de unge uromagere.

Det oplyser Bispebjerg Hospital til B.T.

Er du ansat på Bispebjerg Hospital, og har du haft ubehagelige oplevelser med unge mennesker, så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

'Vi er opmærksomme på, at nogle af vores medarbejdere kan være bekymrede over, at parkeringshuset i korte perioder bruges til andet end parkering. Vi har indført en række tiltag og samarbejder med Københavns Politi om at sikre, at der ikke sker noget ulovligt i huset,' skriver Kirsten Wisborg, der er hospitalets vicedirektør, i en mail.

Hun tilføjer, at hændelserne begrænser sig til området omkring og i parkeringshuset, der har åbent for offentligheden døgnet rundet.

'Tidligere har vi andre steder været udfordret af unge, der har lavet drengestreger, som politiet betegner det. Det er stoppet, efter vi har sikret flere af vores bygninger, så man ikke kan komme ind i dem uden tilladelse.'

Parkeringshuset ved Bispebjerg Hospital, hvor en gruppe unge skaber utryghed blandt stedets ansatte.

Som følge af den utryghed, som de unge har skabt, vil politiet nu øge tilstedeværelsen i området.

»Københavns Politi er opmærksom på, at en gruppe unge gentagne gange har opholdt sig i parkeringsanlægget ved Bispebjerg Hospital, hvilket har ført til utryghed. Derfor har vi haft en god og konstruktiv dialog med hospitalet, der er på vej med flere forebyggende tiltag, så de unge ikke tager ophold på området. Samtidig har vi øget vores politimæssige tilstedeværelse på stedet,« lyder det fra politikommissær Jonas Wybrandt, der er leder af Nærpolitiet Nordøst.

Hertil vil Bispebjerg Hospital inden længe indlede et samarbejde med et eksternt vagtfirma, der skal patruljere i og omkring bygningen med hund, ligesom man også har et specialnummer til politiet, som hospitalets portører kan ringe til, hvorefter politiet vil være ved parkeringshuset inden for få minutter.

»Bispebjerg Hospital befinder sig i et tæt beboelsesområde, og normalt ser vi gerne, at vores matrikel også bliver en oase for kvarterets beboere, som de kan benytte. Men det må selvfølgelig ikke ske på bekostning af vores personale, da deres tryghed er førsteprioritet,« lyder det fra vicedirektør Kirsten Wisborg.

Hospitalet vil desuden øge overvågningen i området, ligesom man vil sætte spotlys på toppen af parkeringshuset, så det ikke er muligt at gemme sig i mørket.

Skulle det ikke have nogen effekt, overvejer hospitalet at sætte bevægelsessensorer på kameraerne, så de lettere kan monitorere parkeringshuset, og eventuelt helt aflåse dele af parkeringshuset om aftenen og natten, så det ikke er muligt at komme ind.