I flere måneder har en gruppe af unge mennesker hærget Frydenlundscentret i Aarhus Vest i en sådan grad, at både erhvervsdrivende og kunder har været utrygge, men allerede torsdag aften greb Østjyllands Politi ind over for uromagerne.

Det fortæller 67-årige Bente Pedersen, der ejer bodegaen Pusterummet i Frydenlundscentret, som hun har med sin mand Henning Damsgaard.

»Politiet var virkelig massivt til stede i går. Så der falder nok lidt ro på nu her, og så må vi se, om det hjælper,« fortæller hun.

Bente Pedersen stod torsdag frem i BT og fortalte, at hun muligvis ville være nødsaget til at dreje nøglen om, hvis ikke der blev sat ind over for en gruppe af unge mennesker, der ifølge hende har indvandrerbaggrund, som de seneste mange måder har skabt utryghed og frygt i området omkring Frydenlundscentret.

Og selv om hun sætter pris på politiets tilstedeværelse torsdag aften, så er hun også bevidst om, at de selvfølgelig ikke kan være der i alle døgnets 24 timer.

»De har jo også andet at se til, men de har sagt, at de vil følge op på det, så det håber vi selvfølgelig på,« lyder det.

Politiet: Vi er opmærksomme

Allerede torsdag middag meddelte Østjyllands Politi, at man ville øge tilstedeværelsen Frydenlundscentret som følge af den uro og hærværk, centret har været plaget af de seneste måneder.

»Vi er allerede opmærksomme på, at vi har en udfordring med en gruppe unge, der gør det utrygt at færdes i området. Det er helt uacceptabelt, og derfor har vi i forvejen haft en periode med øget patruljering derude. Men der skal tilsyneladende mere til. Derfor øger vi vores tilstedeværelse med en opsøgende og forebyggende indsats i et tæt samarbejde med kommunen, så vi får ro i området,« sagde politiinspektør Martin Løye fra Østjyllands Politi.

Ifølge Østjyllands Politi har de unge mennesker hærget centret det seneste halve år, hvor man også har modtaget adskillige anmeldelser fra de erhvervsdrivende i centret. Anmeldelser er blandt andet gået på, at en gruppe unge generer de forbipasserende og udøver hærværk mod butikkerne.

En af butikkerne i Frydensdalcenteret i Aarhus V, der har fået smadret sine ruder. Foto: Privat En af butikkerne i Frydensdalcenteret i Aarhus V, der har fået smadret sine ruder. Foto: Privat

»Vi har i forvejen et godt samarbejde i vores restauratørnetværk, som betyder, at vi i det hele taget blev bekendt med, at der er en tilbagevendende problematik. Alle borgere skal kunne gå frit omkring uden at blive antastet på gaden og tilbudt hash, og erhvervsdrivende skal kunne have deres butikker i fred. Derfor kan jeg også kun opfordre til, at man ringer til os, hvis man oplever at blive chikaneret på den måde,« lyder det videre fra Martin Løye.

Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.