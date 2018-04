Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



Butiksejere og beboere i området omkring Frydenlundscentret i den vestlige del af Aahus er utrygge og bange, efter en gruppe af unge mennesker de sidste mange måneder har skabt krigslignende tilstande inde og uden for det engang så hyggelige center.

Smadrede vinduer, fornærmelser, tilråb, butikstyverier og åbenlys hashsalg er efterhånden blevet dagligdag for de erhversdrivende i Frydenlundscentret i Aarhus Vest og de kunder, som dagligt handler ind i centrets butikker. En af dem er en 20-årig kvinde, der netop er flyttet til område.

»Jeg handler typisk ind i mellem klokken 21.00 og 22.00 i den Fakta, der ligger i Frydenlundscentret eller i Lidl få hundrede meter derfra. Og selv om man skulle tro, at jeg ville blive mere tryg ved at handle så sent om aften, jo flere gange jeg gør det, så er det ikke tilfældet,« fortæller den 20-årige kvinde, der ikke ønsker sit navn frem. BT kender hendes fulde navn. Hun tilføjer, at hun sjældent har tid til at handle ind tidligere på dagen.

Hun er studerende og bor fast i området omkring Frydenlundscentret, hvor hun har boet i knap tre måneder.

En af butikkerne i Frydensdalcenteret i Aarhus V, der har fået smadret sine ruder. Foto: Privat En af butikkerne i Frydensdalcenteret i Aarhus V, der har fået smadret sine ruder. Foto: Privat

»I de måneder er jeg flere gange blevet mødt af fløjt og forskellige tilnærmelser fra en stor gruppe unge mænd, der ofte er ved centret, og jeg synes virkelig, det både er krænkende og utrygt. Oftest står de samlet foran udgangen til centret, så det er umuligt ikke at skulle gå forbi dem,« fortæller hun.

Hun forklarer videre, at hun forsøger at overbevise sig selv om, at hvis hun bare smiler og er venlig, så vil uromagerne ikke gøre hende noget. Alligevel er det stort set altid en skræmmende oplevelse, når hun skal handle ind i centrets Fakta eller den nærliggende Lidl.

»Jeg har flere gange taget mig selv i at måtte løbe væk derfra, mens jeg kigger mig over skulderen, fordi jeg er oprigtig bange. Og det er bare træls, at jeg er nødt til at have det sådan, hvis jeg bare skal ud og handle« siger hun og tilføjer, at hun så sent som onsdag aften overværede et slagsmål blandt flere af de unge mænd.

»Og så har jeg flere gange været vidne til åbenlyse tyverier, hvor de unge går ind i Fakta og går rundt med åbne jakker og tager ting fra hylderne.«

'Det er uacceptable forhold'

Informationsdirektør hos Coop, Jens Juul Nielsen, oplyser til BT, at man har kendskab til de unges hærgen og fortæller, at man flere gange har oplevet de unge mennesker smide rundt med tingene i den Fakta-butik, der er i Frydenlundscentret.

»Der er nogle forhold, som er helt uacceptable for kunder og medarbejdere. Og selv om politiet er der flere gange dagligt, så vender problemet tilbage, når de er væk. Vi har noteret os, at politiet vil skærpe patruljeringen i området, og det er vi glade for og håber, at det hjælper.«

Andre erhvervsdrivende i Frydenlundscentret fortæller til BT, at de ofte møder ind til smadrede ruder, når de unge har hærget foran centret.

En af dem 67-årige Bente Pedersen. Hun har haft sin bodega, Pusterummet, i centret i 34 år med sin mand Henning Damsgaard, men er bange for, at hun må dreje nøglen om som følge af de unges hærgen.

»Det er et spørgsmål om tid, før vi lukker. Der er helt ødelagt, de har smadret det hele. Det er rystende, at det kan lade sig gøre i dagens Danmark,« fortalte hun til BT torsdag.

Ifølge Bente Pedersen er der hver dag og aften op mod 20 unge med indvandrerbaggrund, der raserer i centret, og det har ifølge hende medført, at kunder ganske enkelt ikke tør komme der mere.

Overvejer at flytte

De mange måneder med utryghed og frygt har også betydet, at den 20-årige kvinde, som BT har været i kontakt med, adskillige gange har måtte se sig nødsaget til at blive fulgt ud af de vagter, der af og til befinder sig i centret. I de tilfælde har hun følt sig tryg, og hun føler også, at vagternes tilstedeværelse gør en forskel.

Alligevel er hun ikke sikker på, om hun vil blive boende i området.

»Jeg forsøger at undgå de områder, hvor jeg ved, at de unge typisk holder til, men det kunne godt ende med, at jeg flytter herfra,« fortæller hun.

