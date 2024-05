Nordsjællands Politi oplyser, at der er alt for mange unge mennesker, der har fået alkoholforgiftning til årets 'Øl Løb' i Helsingør.

De mange behandlingskrævende unge mennesker har sat områdets ambulancer gevaldigt under pres, da man snart ikke har flere ledige, lyder det på det sociale medie X fra politikredsen.

Det har nu fået Nordsjællands Politi til at opfordre forældre, der har børn med i begivenheden, til at kontakte dem og sikre sig, at de har det godt.

»Det er AMK, der har kontaktet os. De kører rigtig meget i pendulfart frem og tilbage med unge, der har indtaget alt for meget alkohol. Det var derfor, at vi opfordrer forældre til at kontakte deres børn for, at de kan sørge for, at deres børn har det godt,« siger David Buch, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Udover de mange alkoholforgiftninger har politiet haft en voldsanmeldelse og nogle ordensbekendtgørelses-sager.

»Langt størstedelen er der for at hygge sig og passe godt på hinanden,« lyder det fra vagtchefen.

'Øl Løbet' er et tilbagevendende arrangement, hvor man går fra Snekkersten Station med en kasse øl, der skal drikkes, inden man når til Helsingør Station. Ruten går langs Strandvejen.

Nordsjællands Politi vurderer, at der i år deltager 7500 mennesker i konkurrencen.