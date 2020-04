Hvis du sidder derhjemme under corona-krisen og savner at kunne gå ud til fester med venner, så er du næppe ene om at have det savn.

For en gruppe unge mennesker i Bredballe ved Vejle blev det dog ikke blot ved savnet. I stedet har de flere gange festet offentligt trods forsamlingsforbuddet.

Det drejer sig om en gruppe unge mennesker i alderen 13-18 år, som har brudt forsamlingsforbuddet om højst at være 10 personer samlet, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Flere gange har politiet været ude til fester omkring Bredballe Byvej og børnehaven Troldebakken i Bredballe, hvor de unge har røget, drukket og taget lattergas, men det har ikke hjulpet på problemet.

For så sent som tirsdag aften måtte Sydøstjyllands Politi endnu en gang rykke ud til de unges fest for at bryde forsamlingen op.

»Det er en gruppe unge, som ikke helt forstår alvoren af covid-19. De mødes for at drikke, feste og indtage lattergas. Vi får splittet de unge ad, så de forstår, at der ikke skal være fest og farver,« siger Jesper Duus, politikommissær ved Sydøstjyllands Politi, til avisen.

Foruden bruddet på forsamlingsforbuddet har de unge også givet sig i kast med at hoppe ind i Troldebakken, ligesom de har generet beboere i Bredballe Bofællesskaber.

Præcist hvor mange unge, der er problemet, vides ikke, men ifølge politikommissæren drejer det sig om mere end 10 personer.

De gentagne problemer har nu fået SSP i Vejle til at gå ind i sagen.

Ifølge lederen af samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politiet (SSP) i Vejle, Helle Midtskov Bryna, har SSP-konsulenter aflagt besøg hos fire festdeltagere i alderen 13-14 år for at tale med de unges forældre, siger hun til Vejle Amts Folkeblad.

Det er ifølge Helle Midtskov Bryna almindelig praksis, at SSP aflægger familierne besøg i den type sager.

Hvis der derefter vurderes, at der er behov for yderligere hjælp til den unge og familien, laves der en underretning til kommunens familieafdeling.

Selvom gruppen af unge mennesker tydeligvis har haft svært ved at holde sig væk fra hinanden under corona-krisen, så er det ikke det generelle billede af, hvordan unge mennesker håndterer krisen, fortæller Helle Midtskov Bryna.

Hun fortæller til mediet, at de generelt er gode til at holde afstand, mødes i mindre grupper og lytte efter, ligesom hun mener, at de unge mennesker fortjener ros for at håndtere krisen så godt, når man tager i betragtning, at skole og fritidsaktiviteter er blevet taget fra dem under krisen.

Festerne i Bredballe er dog ikke første gang, at Sydøstjyllands Politi har været i aktion i forbindelse med fester med for mange unge deltagere.

Tidligere har en fest i Pøt Strandby nær Horsens, krævet, at politiet tre dage i træk måtte rykke ud til en fest i et sommerhus og bede 15 unge mennesker om at fordele sig.