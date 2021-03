»Der er smadrede flasker, ødelagte døre, ting der er forsøgt at sætte ild i på toiletter. Hærværk på udendørs borde- og bænkesæt, pavillon og ødelagte lamper.«

Danhostel i Faxe har fået nok, fortæller administrerende direktør Morten Romme.

Nok af unge mennesker, der lejer sig ind for at holde fester. De seneste fire-fem uger har de oplevet store problemer med festglade unge, der benytter vandrehjemmet som festlokaler.

Og det har medført talrige skader.

Nogle af de unge blev fanget på overvågningskameraer. Foto: Privatfoto

Søndag kulminerede det, da en af medarbejderne opdagede, at 15-20 unge opholdt sig på et af værelserne. Hun ønskede ikke at bryde ind og kontaktede i stedet Morten Romme, der i sidste ende hev fat i politiet.

De fleste nåede at stikke af, men de to, der lejede værelset, fik udstedt bøder.

I de første uger benyttede de unge blot vandrehjemmets udendørsarealer til at feste, men i weekenden havde de altså lejet sig ind på et værelse. Og da der er lav bemanding henover weekenden, ved Morten Romme ikke, om de har festet der hele weekenden. Men han er ikke i tvivl om, at de lukrerer på den lave bemanding.

Vandrehjemmet er en socialøkonomisk virksomhed, hvor en god andel af de ansatte har særlige behov eller er udviklingshæmmede. Det er også dem, der har stået for oprydningsarbejdet efter piratfesterne.

Vandrehjemmet i Faxe. Foto: Privatfoto

»Vi er kede af det, og det er skræmmende, at de bevidst lejer sig ind på værelserne for at feste,« siger Romme.

Han oplyser, at de ikke kan se, hvor gamle lejerne er. Men de omtalte er meget unge. Han kan sagtens sætte sig ind i, at de unge savner at kunne feste og skeje sig ud. Men de viser ingen hensyn.

»Det er irriterende, at vores gæster ikke kan have faciliteterne for sig selv. Dem, der lejede, har lov til at benytte køkken, pavillon og så videre, de må også godt have en ven, der kommer forbi og siger hej, men de må ikke feste,« siger han, og refererer til forsamlingsforbuddet.

Urolighederne er heller ikke gået ubemærket hen blandt andre gæster. Således er der flere, der har ringet ind for at høre, om det nu er sikkert at komme forbi. De er nervøse og har overvejet at aflyse deres besøg.

Og derfor skal der gøres noget. Pavillonen er midlertidigt låst af. Og Morten Romme har nu forsikret sine ansatte, at han kommer forbi hver aften og tjekker.

For deres sikkerhed og tryghed er meget vigtig:

»Det er særligt sårbare mennesker, så man skal passe på. De skal ikke være utrygge.«