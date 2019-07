Fredag eftermiddag har politiet tilbageholdt en gruppe drenge i alderen 11 til 14 år. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Drengene er mistænkt for at have indtelefoneret bombetrusler mod en række tankstationer og restauranter i Midt- og Vestsjælland, Nordsjælland og på Københavns Vestegn.

'Politiet tager bombetrusler meget alvorligt, og selv om der angiveligt var tale om telefonfis, så kommer der et efterspil på denne sag.'

'Jeg håber, at dette er en advarsel til andre unge, der kunne få samme dumme idé,' siger vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen i pressemeddelelsen.

Flere politikredse samarbejdede om at lokalisere drengene, der blev anholdt i Greve-området.

Det er politiets umiddelbare vurdering, at der er tale om 'alvorlige drengestreger'.

De sociale myndigheder er kontaktet i sagen, da drengene er så unge, at de er under den kriminelle lavalder.

