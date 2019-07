Fire drenge indtelefonerede trusler til tankstationer og restauranter på Sjælland. De er fredag tilbageholdt.

Fredag eftermiddag har politiet tilbageholdt en gruppe drenge i alderen 11 til 14 år. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Drengene er mistænkt for at have indtelefoneret bombetrusler mod en række tankstationer og restauranter i Midt- og Vestsjælland, Nordsjælland og på Københavns Vestegn.

- Politiet tager bombetrusler meget alvorligt og selv om der angiveligt var tale om telefonfis, så kommer der et efterspil på denne sag.

- Jeg håber at dette er en advarsel til andre unge, der kunne få samme dumme idé, siger vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen i pressemeddelelsen.

Flere politikredse samarbejdede om at lokalisere drengene, der blev anholdt i Greve-området.

Det er politiets umiddelbare vurdering, at der er tale om "alvorlige drengestreger".

De sociale myndigheder er kontaktet i sagen, da drengene er så unge, at de er under den kriminelle lavalder.

/ritzau/