To unge mænd idømmes ti måneders delvist betinget fængsel for at bedrage ældre ved at få dem til at købe guld.

To mænd, der i dag er 18 og 21 år, var i 2018 og 2019 med til at bedrage ældre ved blandt andet at lokke dem til at købe guldbarrer.

Mandag har Retten i Lyngby idømt de to unge ti måneders fængsel.

Tre af månederne er ubetinget og skal afsones, mens resten af straffen er gjort betinget. De to unge skal desuden udføre 120 timers samfundstjeneste.

Det oplyser sagens anklager, Christina Grue.

- Der er ingen tvivl om, at man i anklagemyndigheden ser med stor alvor på de her sager. Udover at det en grov kriminalitet, så vælger man helt bevidst ofre, som man antager er nemmere at manipulere med på grund af deres alder og måske psykiske habitus, siger anklageren.

- Det er en meget skærpende omstændighed. Der er absolut ikke tale om drengestreger, siger anklageren.

Omvendt peger hun på, at straffene bliver mildere af, at de tiltalte har været unge på gerningstidspunktet.

Affæren drejer sig om i alt tre tilfælde, hvor ældre blev narret af falsk politi til at købe guldbarrer. Samlet er der tale om et beløb på 1,5 millioner kroner.

Flere andre er tidligere dømt i sagen. De har fået mellem seks måneders fængsel og et år og to måneder.

/ritzau/