En ung mand blev tvunget til at kysse sko og røvet. Tre unge er dømt for forbrydelser i Aabenraa og Kolding.

Retten i Kolding idømte tirsdag tre unge fængselsstraffe i en sag om røveri, trusler, hærværk og ydmygende vold.

En nu 18-årig kvinde blev idømt to år og tre måneders fængsel, mens en jævnaldrende mand fik en straf på et år ni måneder, og en 17-årig dreng blev idømt et år og seks måneder.

For manden og drengen blev en stor del af straffen gjort betinget, så de kunne løslades efter retsmødet tirsdag. Kvinden skal derimod fortsat sidde fængslet.

Alle de unge var under 18 år, da de begik en stribe forbrydelser som vold, hærværk og røveri i Kolding og Aabenraa i 2019 og 2020.

Fælles for de tre tiltalte var tilsyneladende en hang til stoffer og alkohol.

- Jeg står nede ved gågaden i Kolding lige nu og er helt blæst på stoffer. Jeg har en pistol i min venstre hånd. Jeg begynder at skyde rundt lige om lidt.

Sådan lød et alarmopkald fra en af de tiltalte til 112. Han har dog fortalt, at han ikke havde en pistol.

Få timer forinden truede han en jævnaldrende til at kysse sin sko i en baggård i Kolding.

- Jeg siger, han skal kysse min fod. Så sparker jeg ham i hovedet, så han ender i en hæk, lød det fra manden.

Det skete ifølge den tiltalte i raseri over, at den unge mand, der skulle kysse skoene, angiveligt havde truet kvinden i sagen. Hun er også dømt for det forhold. Den yngste af de tre tiltalte var ikke anklaget for den del.

Anklager Henriette Hørmann Kofod fortæller, at der ikke er meget praksis på området i forhold til vold, der er ydmygende.

- Jeg lagde vægt på, at det ydmygende fornedrende i det var en skærpende omstændighed, siger hun.

Præmisserne for dommen har anklageren dog endnu ikke fået, så det er uvist, hvad dommeren og domsmændene har lagt vægt på.

- Men det er en af de sager, som bliver nærlæst ekstra grundigt, siger Henriette Hørmann Kofod.

Trioen er også dømt for røveri, hvilket straffelovsmæssigt var det mest alvorlige af de 20 anklagepunkter i sagen, hvor de tiltalte blev kendt skyldige i næsten alle punkter.

For i juli i år besøgte de den samme unge mand, som skulle kysse skoen, i en lejlighed i Kolding. Her blev døren brudt op, og manden blev sparket.

Da de tre tiltalte forsvandt fra lejligheden, var en pose med hash, kokain og MDMA forsvundet fra mandens stuebord.

De tre unge har modtaget deres domme. Drengen, der kun er 17 år, skal dog også have sin sag for Ungdomskriminalitetsnævnet.

