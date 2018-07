Tre medlemmer af banden Black & White er idømt adskillige års fængsel for blandt andet at have en pistol.

Næstved. Under en konflikt mellem banden Black & White og rockergrupperingen Satudarah fandt politiet i november sidste år en pistol i et hus i Søllested på Lolland.

Fundet af våbnet har fået alvorlige konsekvenser for tre mænd på 20, 24 og 17 år, som ved Retten i Nykøbing Falster er blevet idømt henholdsvis 4 år og 9 måneder, 5 år og seks måneder og 4 års fængsel.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Mændene er blandt andet blevet dømt for sammen og under skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af en pistol med ammunition.

Manden på 24 år er desuden blevet udvist af Danmark og forbudt indrejse til landet for bestandigt.

Politiet var i huset i Søllested under en eftersøgning af netop den 24-årige, som var mistænkt for at stå bag et voldeligt overfald to dage tidligere.

Ved en ransagning af huset blev pistolen fundet.

Den efterfølgende efterforskning viste, at alle tre mænd er medlemmer af bandegrupperingen Blacks & White, som var i konflikt med rockergruppen Satudarah, da skydevåbnet blev opdaget.

De tre dømte har nægtet sig skyldige gennem hele sagen og har anket dommen.

/ritzau/