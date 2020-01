Et par unge er blevet anholdt for at skyde efter bilister i Næstved.

Det skriver Sydsjælland og Lolland-Falster på Twitter.

De unge personer har angiveligt skudt med luftgeværer mod bilister kørende ad Parkvej i Næstved.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi efterlyser bilister, som måtte være blevet ramt af skud i tidsrummet 20.40 og 21.10.

B.T. har været i kontakt med Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, som oplyser, at de fortsat er til stede omkring adressen, hvor de unge har affyret skud.

Derfor kan de ikke sige noget om, hvorvidt man har fundet bilister, der er blevet ramt af skud.

Hvor mange unge det drejer sig om, eller hvor gamle de er, kan politiet heller ikke oplyse på nuværende tidspunkt. Kun at det drejer sig om et par unge, som tidligere skrevet.

