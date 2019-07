»Jeg må nok sige, at jeg både er frustreret og sur og gal.«

Sådan lyder det mandag fra indehaveren af Kleys Vagttjeneste - Johannes Kley. En af hans ansatte blev i de tidlige morgentimer skudt imod med bomberør med fyrværkeri og fik kastet en tung genstand ned på sin bil fra en bro, så forruden i førersiden blev smadret.

Det hele begyndte, da en vægter fra Kley's Vagttjeneste omkring klokken 03.30 natten til mandag reagerede på en tyverialarm ved Høje Kolstrup Skole tæt ved Aabenraa.

Fremme på stedet kunne han konstatere, der var tale om en falsk alarm, men mens han skrev sin rapport, dukkede der pludselig omkring seks unge på mellem 14 og 18 år op omkring ham.

Johannes Kley. Foto: Privatfoto Vis mere Johannes Kley. Foto: Privatfoto

»De her unge forsøger at provokere vægteren til noget og kommer med tilråb og verbale trusler, og det ignorerer han og sætter sig ind i bilen. Det synes de måske ikke er så sjovt, og det kvitterer de med at fyre bomberør af mod bilen,« forklarer Johannes Kley.

Efter at have skrevet sin rapport hurtigt færdig i bilen valgte vægteren at køre fra stedet.

Omkring 50 meter derfra kørte han under en cykelbro, og på den bro stod de unge, forklarer indehaveren af vagttjenesten.

»Der får han så kastet en genstand ned på bilen, som er så hård, at den knuser forruden på bilen. I førersiden,« fortæller Johannes Kley.

Derefter valgte vægteren at holde ind til siden, hvorfra han kunne observere gruppen af unge, som fra broen igen begyndte at skyde bomberør af mod bilen.

Det fik ham til at tilkalde politiet.

Da betjentene kom frem til stedet, var de unge forduftet.

Tilbage står Johannes Kley nu med udgifterne en bil, der er sendt til reparation for både en knust forrude og for mærker efter de bomberør, der ramte.

Han forklarer, at han nu forsøger at 'råbe vagt i gevær' og gøre folk opmærksomme på problemet.

»Jeg har forsøgt at kontakte alle dem, jeg kan. Både kommunen og SSP-medarbejdere. Folk skal vågne op og finde ud af, hvad der er ved at ske, når tilsyneladende utilpassede unge gør sådan noget,« siger han og fortsætter:

»Hvad er det næste? Er det hjemmeplejen, der skal stå for tur? Der skal gøres noget.«

Syd- og Sønderjyllands Politi har kun et sparsomt signalement af gruppen af unge, som var iført mørkt tøj og havde hættetrøjer på. Politikredsen har gennemledt vejstrækningen, hvor man blandt andet har fundet en bold og bomberør.

Hvis du har set noget, eller ved noget om, hvem der stod bag, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 114.