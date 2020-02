Drenge i alderen 5-15 år blev uden at vide det fotograferet i omklædningsrum. Mand er fængslet i sagen.

Politiet mener, at en ungarsk mand bevidst har filmet nøgne drenge i alderen 5-15 år i omklædningsrummet i DGI Byen i København. Manden blev torsdag stillet for en dommer, som valgte at varetægtsfængsle ham.

Manden blev anholdt på Hotel Jørgensen i Rømersgade i København. Her havde en person set, at manden overførte billeder af nøgne børn til en computer.

Da politiet kom til stedet, sad den 48-årige ungarer ved computeren. Der var et videokamera og et usb-stik tilkoblet. Usb-stikket viste sig efterfølgende at indeholde adskillige billeder med nøgne mænd og drenge.

Ved torsdagens retsmøde erkendte manden, at han havde taget billeder i DGI Byen. Han bedyrede dog, at han havde taget billeder af børn over 16 år.

Han fortalte desuden, at han var ankommet til København som turist onsdag morgen.

Manden forklarede, at han efter et stykke tid ville slette billederne fra sin computer. Det har ikke været hans hensigt at udbrede dem.

Manden er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraffer om blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno. Derudover er han sigtet for at have taget billeder af personer på et ikke offentligt tilgængeligt sted uden tilladelse. Også det er en straffelovsovertrædelse.

Dommer Peter Rønning-Jølver valgte at varetægtsfængsle manden på baggrund af en bestemmelse i udlændingeloven. Den tillader varetægtsfængsling, når det skønnes nødvendigt for at sikre, at sigtede bliver i landet til strafforfølgning.

/ritzau/