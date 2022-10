Lyt til artiklen

En stjålet bil, amfetamin i blodet og en fart på mindst 200 km/t.

En ung mandlig bilist fra Fyn gav ordet 'vanvidsbilist' helt bogstavelig mening, da han tirsdag forsøgte at stikke af fra politiet.

Fyens.dk fulgte onsdag grundlovsforhøret mod den unge mand i Retten i Odense, men trods de alvorlige sigtelser lod det ikke til at gøre det store indtryk på ham.

Avisen beskriver, hvordan den sigtede – som tidligere er dømt for flere lignende forhold – flere gange vendte sig mod sin familie på tilhørerrækkerne for at sikre sig, at de grinede af hans svar.

Ifølge sigtelsen kørte han fra Aarhus til Odense i en stjålet Nissan Qashqai, mens han var påvirket af amfetamin, og i retten kom det frem, at han tog stoffet både før og under køreturen.

Politiet fik øje på ham omkring Fredericia, men de blå blink fik blot manden til at trykke endnu hårdere på speederen. Flere gange kørte han meget tæt på andre biler eller brugte nødsporet for at komme frem.

Efter 20 minutter lykkedes det politiet at få ham stoppet.

Da anklageren under grundlovsforhøret ville vide, hvordan han kunne finde på at bringe andre menneskers liv i fare på den måde, lød svaret ifølge Fyens.dk:

»Det tror jeg ikke, jeg tænker over. Det hele går så hurtigt. Jeg har ikke sovet i 24 timer, og jeg savnede hende (kæresten i Odense, red.).«

Dommeren besluttede at varetægtsfængsle den sigtede indtil 22. november, fordi retten vurderede, at der var risiko for, at manden ville sætte sig bag rattet igen.