Politiet har endnu ikke ønsket at sige, hvorfor tre mænd skulle være villige til at dræbe Nedim Yasar.

Tre yngre mænd, der er sigtet for drabet på den 31-årige radiovært og eksbandeleder Nedim Yasar, skal tilbringe både jul og nytår bag tremmer.

En dommer ved Retten på Frederiksberg har fredag besluttet, at den formodede drabstrio skal have deres fængsling forlænget - foreløbigt frem til 18. januar.

Yasar havde 19. november været til reception for at fejre, at han dagen efter udgav bogen "Rødder - en gangsters udvej", da han blev dræbt.

Netop som han satte sig ind i sin bil på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter, blev han skudt to gange i hovedet.

De tre mænd på 22, 24 og 25 år blev anholdt 6. december, og dagen efter blev de fængslet.

Politiet mener, at de tre sigtede på drabsaftenen ankom i bil til krydset mellem Vibevej og Glentevej tæt ved gerningsstedet.

Her forlod en af mændene kortvarigt bilen, gik over til Yasars bil og skød radioværten to gange i hovedet.

De tre mænd kørte væk derefter i samme bil, som de var ankommet i.

Ud over at være sigtet for drab er de tre også sigtet for at have haft en pistol og ammunition på sig på en tankstation på Gammel Køge Landevej.

Det skulle være sket cirka en time før drabet.

Da de tre mænd i første omgang blev stillet for en dommer, nægtede de sig skyldige. Deres forklaring holdes dog foreløbigt hemmelig. Begge retsmøder i sagen har således fundet sted bag lukkede døre.

Af den grund er det også uklart, hvorfor gruppen skulle ønske Nedim Yasar død. Politiet har endnu ikke villet frigive et formodet motiv.

Meget tyder dog på, at de mistænkte stammer fra bandemiljøet. To af de tre har synlige tatoveringer med tallene 1923.

19 og 23 henviser i bandemiljøet til bogstaverne S og W. De står for "Satudarah MC West Area".

Satudarah er en bande, der er kendt som støttegruppe for rockergruppen Hells Angels.

Nedim Yasar var indtil for syv år siden leder af bandegrupperingen Los Guerreros i Ballerup vest for København.

Los Guerreros støttede rockergruppen Bandidos, hvor især ét fuldgyldigt medlem stod i tæt forbindelse med Nedim Yasar.

/ritzau/