Byretten har varetægtsfængslet en 22-årig svensker for eksplosion ved Skattestyrelsen. Han nægter sig skyldig.

En 22-årig svensk statsborger, som er sigtet for en eksplosion ved Skattestyrelsen i København, er blevet varetægtsfængslet i 27 dage.

Det har Københavns Byret besluttet, efter at han er blevet fremstillet i grundlovsforhør onsdag eftermiddag. Selv nægter han sig skyldig.

Det er politiets overbevisning, at den 22-årige sammen med mindst en anden mand kørte over Øresundsbroen i en hvid Citroën Berlingo 6. august.

Med sig havde de ifølge politiet en bombe, som de placerede og antændte ved Skattestyrelsen på Østerbro i København.

Den 22-årige har været fængslet i Sverige siden 13. august, men er onsdag blevet sendt over Øresund til danske myndigheder.

Ved grundlovsforhøret forklarede han sig i retten, men da dørene til retssalen blev lukket, har offentligheden ikke hørt, hvad der blev sagt.

Ved retsmødets begyndelse bar den 22-årige et håndklæde om hovedet, der skærmede for hans ansigt. Det samme gjorde han, da Tingsretten i Malmø 16. august skulle tage stilling til spørgsmålet om udlevering.

Hans forsvarer, Kåre Traberg Smidt, argumenterede for, at den unge mands forklaring skulle holdes hemmelig for offentligheden.

- Nu ved jeg lidt om, hvad det er, han vil forklare. Det er udsigt til, at han og hans familie vil blive udsat for væsentlig chikane, sagde han.

Ud over den 22-årige er også en anden ung svensk statsborger på 23 år sigtet i sagen. Han er fortsat på fri fod og internationalt efterlyst.

Politiet har tidligere onsdag afvist at kommentere, hvorvidt det har en formodning om, hvor den anden sigtede opholder sig.

Det er fortsat uvist, hvad motivet bag forbrydelsen er. En person kom lettere til skade, da eksplosionen raserede Skattestyrelsens bygning.

21. august anholdt politiet to andre svenskere i sagen. De blev dog løsladt kort efter, da der ikke var grund til at varetægtsfængsle dem.

Hverken politiet eller den svenske kammeranklager Kristina Lindhoff Carleson, der løslod de to, vil uddybe hvorvidt de er sigtet i sagen.

/ritzau/