Det var muligvis høj fart, der betød, at en 20-årig mand endte ude i marken i en trafikulykke.

Haderslev. En 20-årig mand fra Haderslev mistede tidligt fredag morgen livet i en trafikulykke i Haderslev.

Det oplyser fungerende politikommissær Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

De pårørende er underrettet.

- Manden fører en personbil, hvor han muligvis grundet høj hastighed ender ude i marken efter at have kørt i en kurve. Bilen ender så med at trille rundt på taget, fortæller Kristian Harbo Sørensen.

Det var klokken 05, at politiet via 112 fik anmeldelsen om en færdselsulykke på Ladegårdvej ved Haderslev.

- Der bliver sendt politi og redning ud til stedet. Klokken 05.23 bliver han så erklæret død, siger Kristian Harbo Sørensen.

Han tilføjer, at politiet rent rutinemæssigt har taget en blodprøve for at klarlægge, om manden var påvirket af alkohol eller narko.

Der var ingen andre end den 20-årige involveret, og politiet betegner det derfor som en soloulykke.

/ritzau/