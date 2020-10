Hvem er offer? Og hvem er gerningsmand?

Tja...det spørgsmål blæser stadig i efterårsvinden i Viborg efter, at en ung polsk mand onsdag var i retten, hvor han var anklaget i en grov voldssag.

Den 21-årige polak var tiltalt for at have stukket sin tidligere chef i hovedet med en bilnøgle, men efterhånden som retssagen skred frem, stod det mere og mere klart, at sagen ikke var så entydig endda.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Det hele handler om en episode, der fandt sted ved bageriet Bakery by Doktor i Viborg 27. december sidste år.

Den unge polske mand forklarede i retten, at han i to uger forinden havde arbejdet mellem 10 til 16 timer i døgnet for sin chef, der også er polak, og det var uden at holde weekend.

På det tidspunkt var den tiltalte ansat i et eksternt firma, der kørte brød for bageriet Bakery by Doktor.

Da han ikke havde set skyggen af løn, konfronterede han natten til 27. december chefen foran bageriet.

»Jeg blev ved med at spørge, hvornår og hvordan jeg kunne få mine penge, men han sagde bare, at jeg kunne kontakte hans advokat,« sagde den 21-årige i retten ifølge Viborg Stifts Folkeblad.

Han nægtede sig skyldig i grov vold og fortalte, at der i stedet var tale om et mindre slagsmål mellem ham og hans daværende chef.

Et slagsmål, som han iøvrigt understregede, at chefen startede.

Ifølge den unge mand blev han nemlig pludselig ramt af en knytnæve i ansigtet.

Han slog igen, med det resultat, at chefen fik et blødende sår under højre øje.

Chefen, som havde anmeldt episoden, kunne ikke komme med sin version af sagen i retten. Han mødte nemlig slet ikke op.

Et vidne forklarede derefter, at han havde set optrinnet og helt klart opfattede det sådan, at det var sagens påståede offer, der slog først.

Her sluttede retsmødet i denne omgang. Det var nemlig ikke muligt for retten at nå frem til et afgørelse, fordi offeret ikke var til stede for at give sin forklaring.

Derfor blev resten af sagen udsat til 11. november.

Ejeren af bageriet Bakery by Doktor, Claus Doktor, understreger over for Viborg Stifts Folkeblad, at sagen ikke har noget med hans virksomhed at gøre. Det er derimod tale om en chef og en ansat i et ekstern firma, der har været tilknyttet bageriet.