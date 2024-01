En tur i byen med en veninde fik en uventet og ubehagelig afslutning for en 17-årig pige, der endte med at blive udsat for grov blufærdighedskrænkelse på bagsædet af en taxa.

De to piger på 17 og 16 år skulle efter en bytur i København i marts i fjor hjem til Søllerød i Nordsjælland.

Omkring klokken 03.30 mødte de i et lyskryds ved Nørreport tilfældigt en taxa fra selskabet Viggo med to mænd i. Mændene rullede vinduet ned, og tilbød pigerne et lift hjem.

»Selvom chaufføren allerede havde en mand som kunde, ville de gerne køre os hjem først. Vi satte os ind på bagsædet for at aftale prisen, men da den til en start var for høj, steg min veninde ud igen,« fortalte den ældste pige tirsdag som vidne i byretten i Lyngby.

Pigerne blev dog enige med mændene om hver at betale 150 kroner for at blive kørt til Søllerød. Og manden på passagersædet satte sig i stedet ind på bagsædet ved siden af den dengang 17-årige pige, mens hendes et år yngre veninde fik den ledige plads ved siden af taxachaufføren.

»Der var meget høj musik i taxaen, og chaufføren vendte ret hurtigt overvågningskameraet i bilen, så det pegede ud mod vejen. Chaufføren kørte meget stærkt, og manden ved siden af mig på bagsædet begyndte at læne sig over mod mig og ville kysse.«

»Han lagde også en arm rundt om mig, så han kunne stikke en hånd ned i kavalergangen på min bh og klemme mine bryster. Jeg prøvede at skubbe ham væk og sagde, at jeg var træt.«

»Han forstod ikke en hentydning, og jeg kom ligesom i chok. Selvom jeg sad helt oppe i ruden, blev han ved og stak også tre-fire gange en hånd inden for i mine trusser, men jeg blev ved med at tage den op,« forklarede pigen i vidneskranken.

Hendes veninde gav en samstemmende forklaring, og havde på sin mobiltelefon taget en video af nogle få sekunders varighed fra turen, hvor begge mænd ser ud til aktivt at forsøge at dække deres ansigter med en hånd.

»Jeg prøvede at tage en video mere, men der skjulte de begge deres ansigter og bad mig meget alvorligt slette videoen, så det gjorde jeg,« lød det fra veninden som vidne.

Den 31-årige mand på bagsædet nægtede sig i retten skyldig i blufærdighedskrænkelse. Han erkendte at have drukket en del og erkendte, at han havde kysset med den 17-årige, men ikke mere.

En enig domsmandsret lagde dog mest vægt på forklaringerne fra de to piger, som også straks havde slået alarm til den 17-åriges mor, da de var steget af taxaen i Søllerød. Og moderen anmeldte straks episoden til Nordsjællands Politi.

Retten idømte den 31-årige mand 20 dages ubetinget fængsel, ligesom han skal betale en tortgodtgørelse på 7.000 kroner til den forurettede pige samt betale sagens omkostninger.

»Blufærdighedskrænkelserne er i virkeligheden sket under ret skræmmende forhold. Der forekommer at have været en form for planlægning, da man samler to piger op og er så interesseret i at komme i lag med dem, at den tiltalte sætter sig ind på bagsædet til den ene. Selvom hun forsøger at afvise ham, er hun nærmest fanget i bilen, der kører stærkt, og da pigerne bliver sat af, vil man også gerne følge dem helt hjem,« forklarede retsformanden om forklaringen på dommen.

Den 31-årige, der er gift og har børn, udbad sig betænkningstid i forhold til eventuel anke af dommen.