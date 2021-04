Københavns Politi er lige nu ude med en efterlysning af en ung pige på kun 14 år.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Hun gik fra sit hjem i Nordvest i København natten til søndag og blev sidst set i en lysebrun jakke med stor pelskrave og lysebrune bamsestøvler.

Ifølge TV 2 Lorry har familien ikke hørt fra pigen frem til søndag aften, hvorfor politiet igangsatte en efterlysning.

»Hendes forældre er bekymrede for hende, hvilket er klart, når der er tale om en mindreårig. Det er på den baggrund, at vi ønsker at høre fra hende,« siger det fra Københavns Politi.

Søndag aften skulle pigen dog have givet lyd og livstegn fra sig til nogle veninder og til sine forældre.

Da hun er mindreårig fastholder politiet dog efterlysningen, og de vil fortsat meget gerne høre fra personer, der ved, hvor pigen opholder sig.

Ifølge politiets oplysninger er pigens signalement som følgende:

170 cm høj

Slank af bygning

Lyst skulderlangt hår

Man kan kontakte politiet med information på telefon på 1-1-4.