Opdateret mandag kl. 18.47: Pigen er nu hjemme i god behold. Signalement og billede er derfor fjernet fra artiklen.

Københavns Politi udsendte søndag en efterlysning af en ung pige på kun 14 år.

Hun var gået fra sit hjem i Nordvest i København natten til søndag og blev sidst set i en lysebrun jakke med stor pelskrave og lysebrune bamsestøvler.

Da pigen ikke havde givet lyd fra sig frem til søndag aften, valgte politiet at igangsætte en efterlysning, skriver TV 2 Lorry.

»Hendes forældre er bekymrede for hende, hvilket er klart, når der er tale om en mindreårig. Det er på den baggrund, at vi ønsker at høre fra hende,« lød det søndag fra Københavns Politi.

Søndag aften skal pigen dog have givet lyd og livstegn fra sig til nogle veninder og til sine forældre.

Men hun er endnu ikke vendt hjem, og da hun er mindreårig, fastholder politiet efterlysningen, og de vil derfor fortsat meget gerne høre fra personer, der ved, hvor pigen opholder sig – eller fra pigen selv.

Tidligt mandag morgen oplyser vagtchef Michael Andersen fra Københavns Politi, at der ikke er noget nyt i sagen.

»Vi vil selvfølgelig gerne have, at hun kommer hjem,« fortæller han.