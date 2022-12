Lyt til artiklen

I fem måneder har ingen set eller hørt noget til Jennifer Hedegaard Larsen.

3. august forlod 17-årige Jennifer Hedegaard Larsen sit hjem i Køge.

Om morgenen slettede hun alle sine profiler på sociale medier, pakkede en taske og hævede et kontantbeløb i en hæveautomat.

Det eneste hun efterlod til sin familie var et brev og sim-kortet til sin telefon.

Herefter forsvandt hun sporløst ud i den blå luft.

Den 15. august blev hun offentligt efterlyst, men familien kontaktede allerede politiet 3. august for at få hjælp til at finde deres kære, efter de havde fundet brevet fra hende.

Midt- og Vestsjællands Politi har siden efterforsket Jennifers forsvinden. På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der tyder på, at der skulle være tale om en kriminel handling.

Siden er hun blevet internationalt efterlyst gennem Interpol.

»Ja, det er korrekt, at vi kigger den vej. Vi afsøger alle muligheder, og en af mulighederne kan være, at hun er taget til udlandet.«

»Vi har ikke noget belæg for, at hun er det, men hvis det er tilfældet, så er det godt at have en efterlysning. Vores største interesse er, at familien kan få noget vished om, hvad der er sket, og hvordan Jennifer har det,« siger Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Ifølge vicepolitiinspektøren peger flere ting på, at hun har valgt at forsvinde frivilligt.

Politiet mener, at Jennifer måske tog til Jylland, nærmere Herningområdet, efter hun gik hjemme fra. Flere fotos af blevet sendt ud af teenageren til brug i efterlysningen, men hun kan måske have ændret sit udseende efterfølgende.

De har fået flere henvendelser fra borgere, der mener, at de har set Jennifer Hedegaard Larsen. Men på nuværende tidspunkt er det ikke lykkedes politiet eller familien at komme i kontakt med Jennifer.