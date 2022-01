I hjertet af Odense på et ellers både prægtigt og også velbesøgt hotel fandt en tragedie sted.

For en ung køkkenassistent på 22 år mødte pludselig en lørdag morgen ikke op på sit arbejde. Og det vakte bekymring hos hendes arbejdsgiver.

Arbejdsgiveren valgte derfor at gå op til køkkenassistentens værelse og blev mødt af en låst dør. Efter at have tvunget sig adgang til den unge kvindes værelse fandt man hende død på sengen.

Hun var blevet kvalt.

Den unge køkkenassistents navn er Erna Honkenmeyer. Navnet på hendes gerningsmand er derimod aldrig blevet fundet – og det til trods for mange år til at opstøve personen bag den tragiske hændelse.

Drabet på Erna Honkenmeyer fandt nemlig sted i slutningen af november 1946. Det er altså hele 75 år siden, at man fandt den 22-årige kvinde dræbt på sin hotelseng.

75 år helt uden opklaring.

Kvælningsmærker på Erna Honkenmeyers hals gjorde med det samme dødsårsagen klar.

Sådan har vi gjort Sagen om drabet på Erna Honkenmeyer er en del af B.T.s serie om uopklarede drab i Odense. Serien er blevet til først og fremmest på baggrund af oplysninger fra Fyns Politi, B.T.s og andre medier på Fyn og i resten af landets dækning af de forskellige sager, billeder fra Odense Stadsarkiv og ikke mindst gennem oplysninger fra politimuseet. B.T. interviewede i forbindelse med serien vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Jack Liedecke. Her udtalte han sig med udgangspunkt i to nyere uopklarede drab, nemlig drabet ved Havhesten og betonklodsdrabet, som begge er en del af denne serie. Mordsager bliver aldrig forældede, og selvom en sag kan have mange år på bagen, så vil den stadig kunne efterforskes.

Hun var desuden blevet afklædt og lagt på sengen med en buket blomster i hænderne. Dynen var blevet lagt over hende, så det så ud, som om hun sov. Politiet gik straks i gang med efterforskningen af sagen.

Det første, teknikerne kunne slå fast, var, at der ingen tegn var på voldtægt.

Det var dog ifølge datidens aviser som eksempelvis Fyens Stiftstidende alment kendt, at Erna Honkenmeyer havde adskillige mandlige bekendtskaber, der om aftenen aflagde hendes værelse på hotellet et besøg.

Politiets efterforskning koncentrerede sig derfor i høj grad i første omgang om Erna Honkenmeyers mange mandlige bekendte.

Aviserne bragte i 1946 dette billede af Erna Hokenmeyer efter hendes død. Foto: Odense Stadsarkiv. Vis mere Aviserne bragte i 1946 dette billede af Erna Hokenmeyer efter hendes død. Foto: Odense Stadsarkiv.

Et utal af personer blev afhørt, og politiet regnede faktisk med en hurtig opklaring.

Men sagen endte hele tiden i blindgyder.

Skal man tro på avisoverskrifterne fra 1946, så hørte mange af de afhørte personer nemlig ikke til »samfundets bedste støtter«, og det var med til at lede efterforskningen på mange vildspor.

Det forlød desuden, at Erna Honkenmeyer selv havde været i politiets søgelys, kort inden hun blev fundet død på hotelværelset.

Oprindelig stammede hun fra Jylland og havde under krigen arbejdet for den tyske besættelsesmagt i Esbjerg.

Her havde hun et godt forhold til de tyske soldater, og det var et forhold, hun også plejede uden for arbejdstid. Hun var altså med andre ord det, man dengang kaldte en tyskerpige.

Politiet følte sig desuden overbevist om, at hun ikke bare arbejdede for og havde omgang med de tyske soldater, men også at hun var stikker og derfor udgjorde en sikkerhedsrisiko for Danmark.

Hun havde derfor i en rum tid været anholdt.

Men på grund af manglende beviser blev Erna Honkenmeyer altså løsladt, hvorefter hun valgte at flytte til Odense.

I december 1946 var politiet klar til at afhøre Erna Honkenmeyer endnu en gang med henblik på at afgøre, om hun var stikker eller ej. Men da var det for sent.

For på det tidspunkt var Erna Honkenmeyer allerede død.

Politiets efterforskning i sagen ledte til flere anholdelser. En 24-årig mand fra Odense var sågar i en periode bag tremmer anklaget for at stå bag mordet.

Politiet fandt nemlig blodpletter på hans tøj, som han havde forsøgt at vaske af. Men ingen fældende beviser knyttede manden til drabet, og han blev derfor løsladt igen.

Gennem tiden rettede politiet deres opmærksomhed mod en række andre personer, men efterforskningen endte aldrig med en endelig konklusion.

Sagen om drabet på den 22-årige køkkenassistent er derfor fortsat uopklaret.

Men selvom sagen efterhånden har mange år på bagen, så bliver den aldrig forældet. Mordsager forældes nemlig aldrig, og derfor vil sagen teoretisk set stadig kunne få sin afslutning.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan politiet griber efterforskninger af drab an, som har fået en del år på bagen, så kan du læse meget mere om det i et interview med vicepolitikommisær og leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet Jack Liedecke lige her.

Interviewet er lavet på baggrund af to nyere, uopklarede drabssager, som Fyns Politi ad flere omgange stadig efterforsker, når der kommer nye spor i sagerne.