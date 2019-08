Det er ikke lykkedes politiet at få adgang til indholdet i onlinekatalog med hundredvis af kvinders billeder.

En 24-årig mand fra Nordjylland er blevet sigtet i en sag, hvor 720 kvinder eller piger har fået delt intime billeder.

Den unge mand blev anholdt 7. maj sidste år. Han er sigtet for blufærdighedskrænkelse og for uberettiget at have videregivet billederne.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det krænkende materiale af kvinderne er blevet lagt op i et onlinekatalog på internettet uden deres samtykke.

Det er politiets overbevisning, at materialet er kommet i den mistænkte gerningsmands besiddelse via hacking og ulovlig deling.

Politiet har efterforsket sagen gennem en længere periode. Kataloget skal være oprettet af en ukendt gerningsmand, og det er endnu ikke lykkedes politiet at skaffe sig adgang til selve materialet ud over indholdsfortegnelsen.

Heri er der fundet omkring 720 kvindenavne, der er listet i alfabetisk rækkefølge samt beskrivelser af indholdet.

Den 24-årige har under en afhøring erkendt sin rolle i sagen. Han er løsladt, men fortsat sigtet. Politiet vil ikke oplyse, hvilken rolle han har haft af hensyn til efterforskningen.

