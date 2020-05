Onsdag morgen har Nordjyllands Politi anholdt en 24-årig mand fra Aalborg på grund af mistanke om mindst 175 tilfælde af bedrageri.

Bedrageri-forholdene er sket i forbindelse med salgsannoncer på Den Blå Avis, hvor manden skulle have udgivet sig for at sælge elektroniske varer som eksempelvis Playstations eller Apple TV, selv om han ikke var i besiddelse af disse.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Det er et omfattende tilfælde af bedrageri på internettet, der er tale om i denne sag,« siger politikommissær Troels Jul Kjærgaard, som ligeledes vurderer, at der er tale om bedrageri for over 130.000 kroner.

»Rigtig mange mennesker er blevet snydt, så jeg er tilfreds med, at vi i dag har kunnet skride til anholdelse af den 24-årige mistænkte mand i sagen,« siger Troels Jul Kjærsgaard videre.

Han peger desuden på, at det landsdækkende center for anmeldelse, visitation og indledende efterforskning af it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK) har ydet en vigtig hjælp til Nordjyllands Politi i sagen.

Ved et grundlovsforhør i Retten i Aalborg blev manden varetægtsfængslet i tre uger, og Nordjyllands Politi oplyser, at man i de kommende uger vil efterforske yderligere i sagen.

Politiet kan heller ikke udelukke, at den videre efterforskning kommer til at resultere i flere anmeldelser.