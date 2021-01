At mænd og kvinder kan være uenige om kørslen, er verdens ældste nyhed.

Men at skænderierne bag rattet ligefrem fører til situationer, hvor ikke bare ægteskabet, men også liv og førlighed er i fare, hører heldigvis til sjældenhederne.

Det var ikke desto mindre tilfældet i det midt- og vestjyske mandag, skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Her var en 26-årig mand fra Spjald mellem Ringkøbing og Herning nemlig så utilfreds med sin kærestes kørsel, at han hev nøglen ud af tændingen, mens bilen kørte.

Kvinden var dog ikke en mere umulig bilist, at hun rent faktisk formåede at holde hovedet koldt i den kritiske situation, forklarer politiet til avisen.

»Det lykkedes heldigvis den kvindelige fører at undgå at dreje rattet, så ratlåsen aktiveres,« siger Knud Lauridsen fra lokalpolitiet til Dagbladet.

Den 26-årige mand faldt tilsyneladende så meget ned igen, at han var i stand til at få nøglen tilbage i tændingen, inden det gik helt galt.

Nu er han dog sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og helbred, ligesom han også bliver anklaget for at køre uden kørekort.

Politiet vurderer nemlig, at han har været så involveret i kørslen, at han reelt var at betragte som fører af bilen på et tidspunkt.