To unge mænd er lørdag aften blevet ramt af knivstik i København. I den ene sag er en person anholdt.

En ung mand er lørdag aften blevet stukket med kniv på Sundbyvestervej på Amager. Det oplyser Københavns Politi.

- Personen var i kritisk tilstand, da han blev bragt til hospitalet, men hans tilstand er nu stabil, siger central efterforskningsleder Rasmus Nielsen ved tretiden natten til søndag.

En person er anholdt i sagen. Politiet vil ikke oplyse alderen på hverken offeret eller den mistænkte. Det vides heller ikke, hvad motivet til overfaldet er.

Ligeledes lørdag aften blev en mand stukket med kniv på Christianshavn i København. Her blev en ung mand stukket i overkroppen. Hans tilstand er stabil, meddelte politiet i et tweet sent på aftenen.

- Umiddelbart er der ikke noget, som peger i retning af, de to hændelser har noget med hinanden at gøre, siger efterforskningsleder Rasmus Nielsen.

