To et halvt års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt.

Det er blevet konsekvensen for en 30-årig mand fra et afrikansk land ved en straffesag ved Retten i Hillerød.

Den unge mand var tiltalt for at have voldtaget sin danske ekskone – en 68-årig kvinde fra Nordsjælland.

Parret havde været gift i fem år, efter at de havde mødt hinanden i den unge mands hjemland. Her forelskede de sig i hinanden, og i forbindelse med deres samliv fik den unge ægtemand lov til at slå sig ned i Danmark ved familiesammenføring.

Efterhånden gik deres kærlighedsforhold dog i opløsning, og kvinden ønskede at de flyttede fra hinanden.

Den beslutning var eksmanden dog ikke helt tilfreds med, og efter at kvinden havde søgt om at få beskyttelse mod hans fortsatte kontaktforsøg med et polititilhold dukkede han på et tidspunkt i slutningen af oktober sidste år uanmeldt op på hendes adresse i Nordsjælland.

Og her blev den 68-årige kvinde ifølge sin anmeldelse og politiets senere tiltale voldtaget af sin yngre eksmand.

Da sagen blev behandlet ved en domsmandssag ved Retten i Hillerød, nægtede den 30-årige mand sig skyldig. Retten fandt ham dog imidlertid skyldig i den rejste tiltale for voldtægt og udmålte straffen til fængsel i to et halvt år.

Desuden besluttede domsmandsrettens juridiske dommer og de to domsmænd, at den forurettede kvindes eksmand efter afsoning af straffen skal udvises for bestandigt til sit afrikanske hjemland.

Han har været varetægtsfængslet under sagens efterforskning, og ankede på stedet dommen fra byretten i Hillerød til Østre Landsret, oplyser anklager Jacob Christian Dreist fra Nordsjællands Politi.